Gerek paylaşımları gerekse de pozlarıyla her daim konuşulan başarılı sunucu Saba Tümer, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonları adından söz ettirdi.
Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler de yalnız bırakmadı. 51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu.
Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi - Son Dakika Magazin