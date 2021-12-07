Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi

Memur ve memur emeklilerine okkalı zam! Maaş artış oranı belli oldu

Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar araziye indi

Komşuda yine bombalar patladı! Ortalık kan gölüne döndü, çok sayıda ölü ve yaralı var

Gerek paylaşımları gerekse de pozlarıyla her daim konuşulan başarılı sunucu Saba Tümer, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonları adından söz ettirdi.

PARTİDE YARI ÇIPLAK GARSON RÜZGARI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler de yalnız bırakmadı. 51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu.

Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.