Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı

13.07.2022 16:04

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği bayram konserinden söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği bayram konserinden söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak'ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yıllara meydan okuyan Pekkan, Yalıkavak Günay Restoran'da yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği beyaz desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ajda Pekkan'dan önce sahneye çıkan Cenk Eren de Günay sahnesinde tatilcileri bir an olsun yerinde oturtturmadı. Ardından sahneyi Ajda Pekkan'a bırakan Eren dinlemeye gelen tatilcilerin Kurban bayramlarını kutladıktan sonra sahneden indi. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür - İHA)

YORUMLAR
500
Ece Seçkin Bodrum'u Salladı Ece Seçkin Bodrum'u Salladı Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement