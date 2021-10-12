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Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi - Son Dakika

Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi

12.10.2021 16:18

Müge Anlı, torunlarına bakmasına kızıp suratına tükürdüğü için tartıştığı 41 yıllık eşini terk eden 65 yaşındaki Necla Mutlu'ya ulaştı. Canlı yayına bağlanan Mutlu, kendisini arayan emekli polis memuru kocasına geri dönmek istemediğini, benzini biten bir araç misali tükendiğini söyledi. Bunun üzerine eşine şiir okuyup geri dönmesi için çağrıda bulunan Mehmet Mutlu, sözlerine rağmen karşılık alamadığı 41 yıllık eşine bu kez "Sen dönmezsen o evi yakarım" sözlerini söyledi.

Osmaniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Necla Mutlu (65), 30 Eylül'de evden valizini ve 27 bin lira para ile 10 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kayboldu. Günlerdir haber alamadığı 41 yıllık eşini bulmak için 11 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı'ya başvuran emekli polis memuru Mehmet Mutlu, eşine geri dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Çağrısı karşılıksız kalmayan Mehmet Mutlu'ya güzel haberi Müge Anlı, dakikalar içerisinde vermiş; torunlarına baktığı için kızıp yüzüne tükürdüğü karısının sığınma evinde olduğunu söylemişti.

"BENZİNİ BİTEN ARABA GİBİYİM"

Anlı, dakikalar içerisinde bulduğu Necla Mutlu'yu bugünkü programında canlı yayına telefonla konuk etti. Normalde yufka yürekli biri olduğunu söylediği eşinin kendisini iki kez aldattığını, öfke kontrolünün olmadığını belirten Necla Mutlu, "Bu kaçıncı özrün? Sen 41 yıldır aynısın. Benzini biten araba gibiyim... Arabanın benzini bitti; ben de bittim. Öfkene hakim olamıyorsun. Kim ne yapsa beni suçluyorsun. Dönmeyeceğim" dedi.

Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak af diledi

"SEN DÖNMEZSEN EVİ YAKARIM"

Eşinin sesini günler sonra duyan emekli polis memuru Mehmet Mutlu, özür dileyip karısına yeniden eve dönmesi için çağrıda bulundu. Ancak, "Allah aşkına geri dön. Milyon kere senden özür diliyorum. Bir kez elimi tutup benimle şöyle bir yürüsün, Allah canımı orada alsın" diyerek af dileyen Mutlu'ya eşinden beklediği yanıt gelmedi. Sözleri karşılıksız kalan emekli polis memuru, bunun üzerine "Sen dönmezsen o evi yakarım!" dedi.

Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak af diledi
Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi

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Son Dakika Magazin Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi - Son Dakika
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