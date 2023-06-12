Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı

12.06.2023 14:12

TV8'de yayınlanan Survivor 2023'ün büyük finali için geri sayım başladı. Dün akşam yapılan son parkur oyununda Nefise ve Yusuf İstanbul yarı finaline doğrudan gitme hakkı kazandı. Yarışmanın ilk kazananı Yusuf, kendisini kuma atarak dakikalarca gözyaşı döktü. Aylardır zorlu parkurlarda mücadele eden tek kadın yarışmacı Nefise ise kazandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Ertuğ ve Özgür için yapılan SMS oylamasında daha az oy alan yarışmacı Survivor 2023'ü dördüncü olarak bitirecek.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'ün büyük finali için geri sayım başladı. İstanbul'da yapılacak yarı finale doğrudan gelecek olan iki yarışmacı dün akşam belli oldu.

NEFİSE VE YUSUF YARI FİNALDE

Dün akşam son parkur oyununda mücadele eden Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür İstanbul'a yarı finalist olarak gelebilmek için ter döktü. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu. Yarışmanın ilk kazananı Yusuf, kendisini kuma atarak dakikalarca gözyaşı döktü. Aylardır zorlu parkurlarda mücadele eden ve şu an Survivor'da olan tek kadın yarışmacı Nefise ise kazandıktan sonra "Canım çok acıyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu

"SAÇ KIRAN OLDUM"

Oyunun ardından ada konseyinde konuşan Nefise, yaşadığı zor günlerden dolayı sıkıntıdan saç kıran olduğunu söyledi. Yusuf ise yarış bittikten sonra kazandığına inanamadığını ve yeniden yarışacağını sandığını söyledi. Dominik'ten yapılan son oylamada Ertuğ ve Özgür için SMS oylamasına çıkıldı. Yapılan oylamada daha az SMS'i alan yarışmacı Survivor 2023'ü dördüncü olarak bitirecek.

Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
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Survivor 2023, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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