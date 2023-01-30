Ada'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan, kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki gösterdi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Murat Ceylan ve ünlüler takımından Aysu arasında gerginlik çıkıyor.

ELİNDEKİ OBJEYİ SUNUCUYA FIRLATIYOR

Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, oyun esnasında kural ihlali yapınca sayısı Survivor sunucusu Murat Ceylan tarafından iptal ediliyor. Hatasını kabul etmeyen Aysu, "Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan ediyor. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan'a doğru fırlatılıyor.

MURAT CEYLAN: BUNDAN BİR TANE DAHA GÖRMEYELİM, YAKIŞMIYOR

Aysu'nun hareketi karşısında sinirlenen Murat Ceylan ise objeyi alarak "Aysu bana mı attın bunu?" diye soruyor. "Evet" yanıtını alınca iyice sinirlenen Ceylan "Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil" diye sitem ederek elindekini geriye doğru fırlatıyor.