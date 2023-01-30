Ada'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan, kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki gösterdi - Son Dakika
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Ada'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan, kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki gösterdi

30.01.2023 16:09

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Fragmana sunucu Murat Ceylan ile kırmızı takım yarışmacılarından Aysu Keskin arasındaki gerginlik damga vurdu. Kural ihlali yapan Aysu, sinirlenerek elindeki objeyi Ceylan'a fırlattı. Harekete sinirlenen Ceylan ise "Bunu bana mı attın? Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil" diyerek yarışmacıyı uyardı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Murat Ceylan ve ünlüler takımından Aysu arasında gerginlik çıkıyor.

ELİNDEKİ OBJEYİ SUNUCUYA FIRLATIYOR

Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, oyun esnasında kural ihlali yapınca sayısı Survivor sunucusu Murat Ceylan tarafından iptal ediliyor. Hatasını kabul etmeyen Aysu, "Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan ediyor. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan'a doğru fırlatılıyor.

Survivor'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan'dan kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki

MURAT CEYLAN: BUNDAN BİR TANE DAHA GÖRMEYELİM, YAKIŞMIYOR

Aysu'nun hareketi karşısında sinirlenen Murat Ceylan ise objeyi alarak "Aysu bana mı attın bunu?" diye soruyor. "Evet" yanıtını alınca iyice sinirlenen Ceylan "Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil" diye sitem ederek elindekini geriye doğru fırlatıyor.

Survivor'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan'dan kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ada'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan, kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ada'da gerginlik! Sunucu Murat Ceylan, kendisine obje fırlatan kadın yarışmacıya tepki gösterdi - Son Dakika
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