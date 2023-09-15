Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu - Son Dakika

Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:53

Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay oldu. Nefise'nin en büyük hayalinin Nagihan Karadere yarışmak olduğunu belirten Acun Ilıcalı, ikilinin mücadelesinin dört gözle beklediğini söyledi.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit ve Merve Aydın'dan sonraki yeni yarışmacısı geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay oldu.

"NAGİHAN VE NEFİSE'NİN MÜCADELESİNİ MERAKLA BEKLİYORUM"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Karatay'ın en büyük hayalinden bahseden Acun Ilıcalı, "2023 Survivor şampiyonu Nefis Karatay Survivor 2024 All Star'da bizimle beraber olacak. Nefise'nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nefise Karatay, Survivor 2023'te Özgür Tetik ile finale kalmış ve en yüksek SMS'i alarak şampiyon olmuştu.

Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu - Son Dakika
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