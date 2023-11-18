Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere güç gösterisi yaptı

Daha önce 2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere All Star 2024 öncesi sıkı çalışmaya girdi. Antrenmanlarını artırarak güç gösterileri yapan Karadere, son olarak spor esnasında kadın partnerini havada tuttu.

RAKİPLERİNE MEYDAN OKUDU

Yarışma öncesi vücut direncini artırmak ve oyunlarda zorlanmamak için çalışmalar yapan Nagihan Karadere, son olarak yere yatıp kadın partnerini el ve ayaklarından aldığı destekle saniyelerce havada tuttu. O anları Instagram hesabından yayınlayarak güç gösterisi yapan Karadere, Survivor'daki rakiplerine meydan okudu.

"MAŞALLAHIN VAR"

Nagihan Karadere'nin güç gösterisine sessiz kalamayan eski yarışmacı Asena Demirbağ "Maşallahın var" derken takipçileri de "Gümbür gümbür geliyorsun" ve "Bu çalışmalara hak ettiğin şampiyonluk senin olsun" yorumu yaptı.