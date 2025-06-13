Survivor All Star 2025\'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final hattı netleşti. Aylardır süren ada mücadelesi, İstanbul'daki büyük finale taşındı. Yarışmanın ilk finalisti Batuhan Karacakaya olurken, yarı finalde rakibini eleyen Adem Kılıçcı da adını finale yazdırdı. TV8 ekranlarında yayımlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor All Star 2025'te sona gelindi.

Aylardır devam eden zorlu ada yaşamı ve fiziksel mücadelelerin ardından, yarışmacılar İstanbul'da gerçekleştirilen yarı final gecesinde yeniden karşı karşıya geldi. Yarışmada daha önce performansıyla dikkat çeken Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde yapılan oyunlar sonucunda ilk finalist olmuştu. Dün akşamı ekranlara gelen yarı final bölümünde ise ikinci finalist belirlenmiş oldu.

Yarı finalde, elenen Sevgi'nin ardından kalan yarışmacılar Volkan Çetinkaya, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı oldu. Gecenin en kritik eşleşmesi Volkan ile Adem arasında yaşandı. Kıyasıya geçen düello sonunda Adem, rakibini eleyerek büyük final biletini aldı. Böylece bu akşam yapılacak olan finalde, şampiyonluk için mücadele edecek iki isim Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu. Final gecesinde yarışmacılar parkurda son kez kozlarını paylaşacak. Şampiyonu ise halk oylaması belirleyecek.

Büyük ödül ve "Survivor All Star 2025 şampiyonu" unvanı için son kez yarışacak olan Batuhan ve Adem, aylar süren zorlu maratonun ardından son defa rekabet sahnesinde buluşacak.