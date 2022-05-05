Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı - Son Dakika
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Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı

05.05.2022 09:05

Heyecanın bir an eksik olmadığı Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde oyun esnasında yarışmacılardan Merve Aydın'ın sakatlanması tüm ekibi korkuttu. Acil durum konseyinde tüm yarışmacıları toplayan Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar ise dikkat çekti.

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken oyun sırasında kahreden anlar yaşandı. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın yayınlanacak olan yeni bölümde sakatlandı.

MERVE SAKATLANDI

Survivor Türkiye All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanında Adem ile Atakan arasındaki gerginlik devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının gözyaşları içinde Merve'ye ağladığı görüldü. Oyun sırasında Merve Aydın sakatlandı ve bütün teknik ekip yanına koştu.

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ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ

Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi. Yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı - Son Dakika
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