Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın elemeye kaldığı finalde en fazla SMS'i alan Nisa, şampiyon oldu. Yarışmanın ardından sonuçlarda şaibe olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

BATUHAN'IN ANNESİ: OĞLUMUN HAKKI YENDİ

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın annesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak oğlunun hakkının yenildiğini söyledi. Acun Ilıcalı da Survivor Ekstra'da yaptığı açıklamada Nisa'nın Batuhan'dan 3 kaf fazla SMS aldığını söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak" dedi.

*#arabaslik*1409*#arabaslik*

Survivor Ekstra'da Gülhayat Karacakaya'nın sözlerine cevap veren Acun Ilıcalı, "Emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem" ifadelerini kullandı.

*#arabaslik*1796*#arabaslik*

Bu açıklamayla yetinmeyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star'ın merakla beklenen SMS sıralamasını paylaştı. Sıralamaya göre, Nisa Bölükbaşı'nın en yakın rakibinin iki katı oy aldığı görüldü.

*#arabaslik*2048*#arabaslik*