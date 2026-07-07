FIFA 2026 Dünya Kupası'nda fırtınalar estiren İspanya adını çeyrek finale yazdırırken, turnuvanın en renkli figürü saha dışından çıktı.
Boğalar'ın genç yıldızı Lamine Yamal’ın küçük kardeşi, turnuvanın başından beri tribünlerin ve sosyal medyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Ağabeyinin attığı gollerden sonra yaşadığı çılgın sevinçler, maç önü ve öncesindeki sempatik tavırları ve futbolcularla olan samimi diyaloglarıyla dikkat çeken Yamal Jr, adeta İspanya milli takımının uğuru haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan sevimli görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alırken, futbolseverler şimdiden onu turnuvanın en çok konuşulan ismi ilan etti.
Son Dakika › Dünya Kupası › Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı - Son Dakika
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