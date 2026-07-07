Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı

07.07.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan İspanya'da yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın küçük kardeşi, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Atılan gollerdeki sevinçleri, maç önü ve öncesindeki samimi halleriyle dikkat çeken Yamal Jr'ın görüntüleri binlerce beğeni aldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda fırtınalar estiren İspanya adını çeyrek finale yazdırırken, turnuvanın en renkli figürü saha dışından çıktı. 

YAMAL'IN KARDEŞİ TURNUVANIN İKONU OLDU

Boğalar'ın genç yıldızı Lamine Yamal’ın küçük kardeşi, turnuvanın başından beri tribünlerin ve sosyal medyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

SEVİNÇLERİ VE SEVİMLİLİĞİYLE ÖN PLANDA

Ağabeyinin attığı gollerden sonra yaşadığı çılgın sevinçler, maç önü ve öncesindeki sempatik tavırları ve futbolcularla olan samimi diyaloglarıyla dikkat çeken Yamal Jr, adeta İspanya milli takımının uğuru haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan sevimli görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alırken, futbolseverler şimdiden onu turnuvanın en çok konuşulan ismi ilan etti.

Dünya Kupası, Lamine Yamal, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı
Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu
Brezilya’nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür

17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:24
NATO Zirvesi’nde tartışma yaratan kare Özür dileyip apar topar sildi
NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:38:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.