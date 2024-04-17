Survivor\'da Berna\'nın kaşı sarıldı

Kül Masalı 8. bölümde neler olacak?

Jale, odasındaki fotoğrafları gören Tufan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Ancak Tufan'ın gizlice dinlediğinden haberi yoktur. Sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir ve Jale'nin sınırsızlığını gözler önüne serer. Ferman Akdağ'ın ani ziyareti ise Özge'nin annesini bulmak değil, Arat'tan para koparmak amacıyla yapılmıştır. Arat ve Jale için çember daralmıştır ve Cemil ile Müge'nin Rukiye'yi göz altına almasıyla izler hızla ilerlemeye başlar. Arat'ın karşısında Cemil ve Özge'yi bulmasıyla büyük bir yüzleşme zamanı gelmiştir.