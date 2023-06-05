Survivor'da Özgür'ün baba itirafı herkesi derinden etkiledi! Hem ağladı hem ağlattı - Son Dakika
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Survivor'da Özgür'ün baba itirafı herkesi derinden etkiledi! Hem ağladı hem ağlattı

05.06.2023 16:48

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde babasını 4 yaşındayken kaybeden Özgür'ün anlattıkları herkesi duygulandırdı. Osman Can'ın kendisine baba demesinden dolayı çok duygulandığını söyleyen Özgür, "Benim hayatımla ilgili en ufak bir fikri olmadan bir gün bana baba demeye başladı. Baba kelimesi benin ömrüm boyunca kaçtığım bir kelime. Survivor'da yakalandım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Finaline sayılı günler kalan Survivor 2023'ün dün akşam ekrana gelen bölümünde hüzünlü anlar yaşandı. Ada konseyinde konuşan Özgür Tetik, yarışmacı arkadaşı Osman Can'ın kendisine baba dediğini belirtip dikkat çeken bir itirafta bulundu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konseyde duygusal anlar yaşayan Özgür Tetik, "Survivor bu sene gelen en yaşlı insan benim. Bu yüzden de çok tecrübem var. Demogoji yapmayı sevmem ama ben babamı 4 yaşındayken kaybettim. Çocuk ve gençlik yıllarımda bir babaya sahip olma durumunu yaşamadım. Survivor bir gün gencecik bir adam! Adı Osman Can. Benim hayatımla alakalı bu bölümde en ufak bir fikri olmadan bir gün bana baba demeye başladı. Onlar her gün söylediğinde ben tedirgin oluyordum. Ben hayatın belli zamanlarında insanlarla konuştuğuna inanırım. Ben Survivor'a babamın öldüğü yaşta geldim. Baba kelimesi benim ömrüm boyunca kaçtığım bir kelime. Survivor'da yakalandım. Ve ben bunun savaşını verdim içimde. Sonra kabul etmeye başladım ve hayatın benimle konuştuğunu duydum" dedi.

Survivor'da Özgür'ün baba itirafı herkesi derinden etkiledi! Hem ağladı hem ağlattı

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan yarışmacı, "Belki de benimle babam..." derken duraksayarak gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda Osman Can da duygularına hakim olamadı.

Survivor'da Özgür'ün baba itirafı herkesi derinden etkiledi! Hem ağladı hem ağlattı
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Son Dakika Magazin Survivor'da Özgür'ün baba itirafı herkesi derinden etkiledi! Hem ağladı hem ağlattı - Son Dakika


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