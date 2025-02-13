Survivor\'da Pınar ve Sema arasında oyunu iptal ettiren kavga! Acun Ilıcalı dayanamadı

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Survivor'ın son bölümünde Sumo güreşi için Sema, Pınar'ı seçti. Pınar, geçen yıl ettikleri kavgayı hatırlatarak "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı bir oyunca oynayamaz" dedi. Sema ise "Sana bu lafları söyleten de suç zaten. Pınar seni hatırlayan yok" ifadelerini kullanınca ortalık iyice karıştı.

ACUN ILICALI DAYANAMADI, OYUN İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, oyun alanına gelip duruma müdahale ederek Sema'ya "Bir yarışmacı yaşadığı olaydan dolayı bir oyunda oynamak istemeyebilir. Bu konuda biraz daha sakin olman gerekmiyor muydu?" diye konuştu. Ilıcalı'nın sözleri sonrası Sema ağlayarak oyun alanını terk etti. Bu yaşananların ardından dokunulmazlık oyunu iptal edildi.

"BENİ PSİKOPAT GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Ada konseyinde ise kavga iyice alevlendi. Sema "Buraya gelirken oyun oynayacağını bile bile geldi. Ben onu oyunda seçebilirim, oyunda tekme-tokat ona girecek miydim, onu mu ima ediyor. İki itişecektik olacaktı bitecekti. 'Ben oynamak istemiyorum' deseydi tamamdı. Beni psikopat gibi göstermeye, şiddet bağımlısı ilan etmeye çalışıyor. Artık çok sıkıldım. Herkesin kalbini kendi kalbi gibi zannediyor. Arkadaşlarına bile iğneleyici laf sokarak konuşuyor. Onun zekası kötülükten başka bir işe yaramıyor. Ondan sonra da beni niye dövdüler" dedi.

"NE İSTİYORSAM ONU YAPACAĞIM"

Pınar ise "Fiziksel temasla herhangi bir oyunda oynamak istememek en doğal hakkım çünkü tekrar ediyorum ben de insanım ve içgüdüsel bir şekilde davranmak isteyeceğim bir duruma girmek istemiyorum. Dayak yedi diyor. Geçen sezon ben onu tuttum sabitledim ve kolumun haricinde bir şey yoktu. En az on dakika boyunca bana saldırmaya çalıştın. Artık bence hatanı kabullen. Bak özür dile demiyorum, hatanı kabullen" diye konuştu.