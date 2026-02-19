Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı - Son Dakika
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

19.02.2026 09:26
Survivor'da bir set çalışanı, yemeklerinin çalındığını söyleyerek Ünlüler takımına sert çıktı. Son bölüme damga vuran olayda Nobre ve Büşra'nın isimleri gündeme geldi.

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler yarışması bu kez bir skandalla gündeme geldi. Yarışmanın son bölümünde, bir set çalışanının yemeklerinin çalındığının ortaya çıkması ada konseyine damga vurdu. Yaşanan olay hem yarışmacılar hem de yapım ekibi arasında kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

İddiaya göre, set ekibi için ayrılan yemeklerden bir kısmı ortadan kayboldu. Durumu fark eden set çalışanı ise sert sözlerle tepki gösterdi.

Set çalışanı, "Sadece bir kez soracağım. Biri yemekleri almış. Kim aldıysa söylesin, yoksa oradaki herkesi rapor edeceğim. Bu çok ayıp bir şey." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise konseyde olayı "faili meçhul bir saldırı" olarak nitelendirirken; isimleri geçen Büşra ve Nobre cephesinden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.Yaşanan gelişmenin yeni bölümde nasıl yankı bulacağı ise merak konusu oldu.

Çalınan poşetteki yiyeceklere dokunulmaması üzerine Acun Ilıcalı yarışmacılara ceza vermekten vazgeçti.

