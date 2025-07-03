Survivor\'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı

Survivor yarışmasında dört set çalışanına şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan, yarışmadan elendikten sonra hem özel hayatıyla hem de geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettirmeye devam etmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Baylan, bu kez yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Sıkça çıkan boşanma haberlerini daha önce yalanlayan Almeda Baylan, bu kez iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı. Uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Ercan Baylan ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Baylan, kişisel hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler."

Baylan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin ilişkisine dair daha önce çıkan kriz haberleri yeniden hatırlandı.