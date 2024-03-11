Tansiyonun bir an olsun dinmediği Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a vereceği ceza damga vuruyor.
Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyor. Fragmanın yayınlanmasıyla Poyraz'ın ne yaptığı merak konusu oldu. Poyraz'ın cezayı Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı alacağı da konuşulanlar arasında.
Son Dakika › Magazin › Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek - Son Dakika
Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren ve 'Sevemem' isimli şarkısıyla müzikseverlerin hayranlığını kazanan Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Sanatçının müzik kariyeri, gençlik yılları ve başarıları hakkında bilgiler.
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.
Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra davetli olarak yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Erener, Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.
İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı sonrası ortadan kayboldu. Saray, boşanma iddialarını yalanlasa da Middleton'ın nerede olduğu konusunda şüpheler devam ediyor. Middleton, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti ancak fotoğrafta yapılan oynama iddiaları tartışmalara yol açtı.
Dün akşam düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'nde oyuncu ve güreşçi John Cena, sahneye çırılçıplak çıktı. Ödül vermek için elindeki zarfı açamayan oyuncu bir ara çarşafla üstünü kapattı.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, elbisesinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı.
Bu yılki Oscar ödülleri, cazibe, gözyaşı ve sürpriz bir çıplak performansa sahne oldu. Ryan Gosling'in Barbie filmindeki şarkı performansı, Jimmy Kimmel'ın dördüncü sunuşu, İsrail-Gazze savaşı protestoları, Da'Vine Joy Randolph'ın duygusal konuşması, John Cena'nın çıplak sahne performansı ve en iyi yardımcı köpek ödülü gibi anlar geceye damga vurdu.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi geceye damga vurdu.
Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef 96. Oscar ödül töreni öncesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet talep etti. Youssef, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu savaşın bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti.
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