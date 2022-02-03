Survivor Evrim Keklik'in Sevgilisi Kim? Böyle İfşa Oldu!

Survivor All Star 2022 yarışması tüm hızıyla sürüyor.

Survivor'da agresif çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen Evrim Keklik'in özel hayatı merak konusu oldu.

AŞK İDDİASI

Evrim Keklik'in, Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Bu iddia sonrası Keklik ve Dede cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik nereli ve mesleği nedir? Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Keklik, şimdilerde Survivor All Star 2022'da mücadelede ediyor.

Furkan Dede kimdir?

Furkan Dede kaç yaşında ve nereli; Survivor Ekstra sunucusu olan Furkan Dede 1986'da İstanbul dünyaya geldi. Furkan Dede, 36 yaşındadır.

Sunucu ve yorumcu Furkan Dede ilk olarak Var Mısın Yok Musun programında yer almıştır. Yarışmada 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'a dahil oldu. Furkan Dede, 2013 yılından bu yana TV 8 ekranlarında yayınlanan Let's Play adlı komik video programını sundu.

Furkan Dede, Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alıyor.