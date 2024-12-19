Survivor'ın tanınan ismi Sahra Işık trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Survivor'ın tanınan ismi Sahra Işık trafik kazası geçirdi

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Survivor yarışmasıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Arabasının son halini sosyal medyada paylaşan Işık, ''Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar'' ifadelerini kullandı.

19.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:50
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2025 yılında Survivor'a katılıp katılmayacağı merak edilirken hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, korkuttu. Gittikleri Umre'de çocuk sahibi olacağının müjdesini veren Işık, trafik kazası geçirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ünlü isim trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Arabasının son halini sosyal medya hesabından paylaşan Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." ifadelerini kullandı. Işık'a çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları atıldı.

Sahra Işık trafik kazası geçirdiğini duyurdu
Survivor\'ın tanınan ismi Sahra Işık trafik kazası geçirdi

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Son Dakika Magazin Survivor'ın tanınan ismi Sahra Işık trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat:
    Bu ne iş yapıyorda Bentley'e biniyor.!! holdingimi var? fabrikasımı var? neyi var abi neyi? 26 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    tamam bentley'in var sahra, gorduk, ic gecirdik 13 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    o arabaya binmek için nereden bulmuş parayı kesin tkmçs vardır 7 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    çok önemli haber amk 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizim için önemli değil 5 0 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    arabada ne var ki bebeginde ne olacak acitasyon 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunlar bu pahalı arabaları hangi kazançla alıyor nerde devlet nerde hükümet nerde maliye bakanı 4 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Ne De olsa ceza yok 3 0 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    admirin gerçekden de komiksün bizene sorcairciden normsl vatandaşın kazını gaberini yspmıyon ne oldu belli olmuywn müpdezellerün haberüni yspıyon reklamlwrını yapıyon 3 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    daha çok pahalı araba varmı Alcam oglum ne diyorsun sukutur mu 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor'ın tanınan ismi Sahra Işık trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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