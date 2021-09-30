Survivor şampiyonu İsmail Balaban bakın kiminle yakalandı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı gündem oldu. Yarışmada annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan kavga etmiş aile nişanı atmıştı.

Survivor İsmail nişanlısını çabuk unuttu. Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker ve İsmail Balaban el ele görüntülendi.

Bir mekanda el ele görüntülenen Survivor İsmail ve İlayda ikilisi gündeme bomba gibi düştü.

Survivor İlayda daha önce de sevgilisini yağlı güreşte yalnız bırakmamış ve "İsmail bana yağlı güreşi sevdirdi. Ben de kendisine destek vermek için Körfez Taşköprü Güreşleri'ne geldim" demişti.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsetmişti: "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

NE OLMUŞTU?

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" şeklinde konuşmuş ve sözleri gündem olmuştu.