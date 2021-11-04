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Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu - Son Dakika

Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu

04.11.2021 13:27
Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu

Survivor 2019'da yarışan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile sessiz sedasız evlenmişti. Melisa Emirbayer'in ani evliliğinin nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu. Uzun zamandır birlikte olan ikilinin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmişti.

Melisa Emirbayer, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi duyurdu. Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çekilen pozlarını da paylaştı.

"ARTIK 3 KİŞİYİZ"

Hamilelik pozlarını paylaşan Melisa Emirbayer, "Yeni yaşımın bana getirdiği en güzel hediye be duyduğum en güzel ses, melodi 'Senin kalp sesin bebeğim'. O ana kadar 25 yaşıma kadar geçirdiğim tüm yıllarımı unutturdun. Unutamayacağım bir yaş oldu benim için 26. Artık 3 kişilik bir aileyiz. Seni çok seviyoruz ailemizin süper babası" notunu yazdı.

Elinde bebeğinin ultrason görüntüsüyle çektirdiği bir kareyi de paylaşan Emirbayer, takipçilerinden cinsiyet tahmini yapmalarını da isteyerek "Cinsiyet tahminleri gelsin" dedi.

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü'nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

Melisa Emirbayer, 2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye- Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu
Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu
Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu
Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu
Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu
Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu

Survivor Panorama, Melisa Emirbayer, Sami Hamidi, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor yarışmacısının ani evliliğinin nedeni belli oldu - Son Dakika Magazin


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