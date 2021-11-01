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'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi - Son Dakika

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi

01.11.2021 18:08

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Damla Can ile oyuncu sevgilisi Tolga Mendi oturdukları restoranda samimi bir şekilde görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili geçtiğimiz günlerde de bir AVM'de magazin muhabirlerine yakalanmıştı.

Survivor yarışması ile şöhreti yakalayan Damla Can, yeni aşka yelken açtı. İstanbul'da bir AVM'de oyuncu Tolga Mendi ile görüntülenen Damla Can'ın sevgilisinin başına omzunu yasladığı görüldü. Görüntülendiklerini fark etmeyen ikilinin romantik anları ve el ele oluşu dikkat çekti.

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi, 23 Mart 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.

2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Yeni Gelin adlı dizide canlandırdığı Hazar karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

İkili geçtiğimiz günlerde de bu şekilde görüntülenmişti

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

İstanbul, Survivor, 23 Mart, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Siyah beyaz : Ülke olarak bu kadar zor ve sıkıntılı bi süreçten geçerken Hersey güllük gülistanlıkmış gibi bu tip haberleri yapıp Üstelik günlük hayatımızda görüp tanımadığımız insanları sanki devlet görevlisi gibi sunup gerçekleri göz ardı etmek Güzel taktik Damla can hanım emin olun zerre kimsenin umrunda değilsiniz çünkü bizim karnımız aç Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi - Son Dakika
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