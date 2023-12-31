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Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?

Atatürk pankartı ve görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'daki maça çıkmama kararı almasına Aras Bulut İynemli de sosyal medya hesabından destek verdi. Ancak İynemli, Disney'in Atatürk dizisini kaldırma kararı hakkında herhangi bir yorum yapmadığı için tepki aldı.

Suudi Arabistan\'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli\'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
31.12.2023 - 08:58,  Güncelleme: 09:20
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Atatürk pankartı ve görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi gerekçesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki maça çıkmamasına Aras Bulut İynemli' de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Ancak İynemli'ye Disney'in skandal kararı hatırlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan krizin ardından birçok ünlü isim de kulüplerin bu kararına destek veren paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli X hesabından "Yurtta Sulh Cihanda Sulh. Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türküm diyene. Mustafa Kemal Atatürk" paylaşımı yaptı. Disney Plus'ın "Atatürk" dizisinin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan İynemli'nin bu paylaşımı tepki çekti.

İşte Aras Bulut İynemli'nin paylaşımına gelen tepkiler;

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
YORUMLAR

Aras Bulut İynemli, Suudi Arabistan, Süper Kupa, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? - Son Dakika
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