Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Magazin

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
30.01.2026 19:31
Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, aşk hayatında cesur bir partner arıyor. Ünlü oyuncu, romantik ilişkilerde sadece esprili bir erkek yerine, kendisiyle birlikte uçaktan atlayacak kadar cesur birini aradığını ilan etti

Ünlü dizi Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney, romantik ilişkilerde çıtayı gökyüzüne çıkardı. Sweeney'in hayatındaki erkeğin sadece esprili olması yetmiyor, ünlü oyuncu, kendisiyle birlikte uçaktan atlayacak kadar cesur bir yol arkadaşı arıyor.

Cosmopolitan dergisinin kapak kızı olan 28 yaşındaki Sydney Sweeney, özel hayatına dair samimi bir portre çizdi. Kariyerindeki hızlı yükselişini aşk hayatındaki macera tutkusuyla birleştirmek isteyen oyuncu, ideal partner tanımını "korkusuzluk" üzerine kurdu.

KONFOR ALANINI YIKACAK BİR PARTNER

Sweeney, sıradan bir ilişki yerine aksiyon dolu bir birliktelik hayal ettiğini gizlemedi. Atletik yapısına vurgu yapan yıldız, "Spor ve macera benim ruhumda var. Benimle paraşütle atlamaya gidecek, dağlara tırmanacak ve adrenalini damarlarında hissedecek kadar dışa dönük bir erkek arıyorum," sözleriyle adaylara seslendi.

"HAYATIMIN PATRONUYUM, ÖZGÜVEN ŞART"

Sadece fiziksel güç değil, karakter olarak da sağlam bir duruş beklediğini belirten Sweeney, kendi bağımsızlığını şu sözlerle vurguladı: "Ben ne istediğini bilen bir patronum. Hayatımı yönetiyorum ve yanımda duracak kişinin de sarsılmaz bir özgüvene sahip olması gerekiyor." Ünlü oyuncuya göre, güçlü bir kadının enerjisine ayak uydurabilmek her erkeğin harcı değil.

Geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Sweeney, bazı erkeklerin onun yoğun sosyal çevresi ve bağımsız duruşu karşısında "ezildiğini" itiraf etti. Kendi dünyasını ve iş temposunu kaldıramayan partnerlerin ilişkide kriz yarattığını belirten oyuncu, doğru eşleşmeyi bulmanın kendisi için bir hayli zor olduğunu ekledi.

Yoğun iş temposuna rağmen gerçek bir bağ kurmanın peşinde olan Sweeney, kariyerine odaklandığı bu dönemde kendisine sadece eşlik edecek değil, hayatın her anını bir macera filmine dönüştürecek o özel kişiyi bekliyor.

Son Dakika Magazin Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun - Son Dakika

