Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin pozlarını beğenerek destek oluyor

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süredir 25 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Karadağlı, sevgilisine destek olmayı da ihmal etmiyor.

SEVGİLİSİNİN HER FOTOĞRAFINI BEĞENİYOR

25 yaşındaki Iraz Yıldız, 205 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık pozlarını paylaşıyor. Tamer Karadağlı da sevgilisinin paylaştığı her fotoğrafı beğenerek desteğini gösteriyor.

"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"

Başarılı oyuncu, arasında 29 yaş fark bulunan Iraz Yıldız'la ilişkisi için yaptığı bir açıklamada "Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" demişti.