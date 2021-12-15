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Gönül Dağı fragmanında bile hararet iyice yükseldi - Son Dakika

Gönül Dağı fragmanında bile hararet iyice yükseldi

15.12.2021 10:29
Gönül Dağı fragmanında bile hararet iyice yükseldi

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan, reyting rekoru kıran, hem gün birincisi, hem de haftanın en çok izlenen dizisi olarak başarısını katlayan Gönül Dağı'nın 44. Bölümü, 18 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara geliyor.

TRT1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

Taner, Veysel ve Ramazan, uçan araba üzerinde çalışmalarına devam ederken, SNK Havacılık ile görüşme günü gelmiştir. Uzun zamandır bekledikleri görüşme için il dışına giden Taner nasıl haberlerle geri dönecektir?

Asya'nın sürprizi ile barışan Ramazan ve Asuman, bunu herkesten saklama kararı alırlar. Gizli saklı buluşmaları devam ederken, bu durum yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirir. Tüm dikkatleri üzerine çeken Asuman ve Ramazan, kimseye yakalanmadan buluşmayı devam edebilecekler midir?

Kenan ve Veysel arasındaki ipler iyice gerilmiş haldeyken, Ciritçi Abdullah bu duruma müdahale ederek ikisini bir yolculuğa çıkarır. Ciritçi Abdullah ile geçirdikleri bu yolculuk Kenan ve Veysel'i nasıl etkileyecektir?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Gönül Dağı fragmanında bile hararet iyice yükseldi

Toros Dağları, Cumartesi, Reyting, Aralık, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Gönül Dağı fragmanında bile hararet iyice yükseldi - Son Dakika Magazin


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