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Tarkan: "Geççek" Yüzünüzde Bir Gülümsemeye Vesile Olur ve Hepimize İyi Gelir - Son Dakika

Tarkan: "Geççek" Yüzünüzde Bir Gülümsemeye Vesile Olur ve Hepimize İyi Gelir

17.02.2022 21:44
Tarkan: "Geççek" Yüzünüzde Bir Gülümsemeye Vesile Olur ve Hepimize İyi Gelir

Pek çok hitinde olduğu gibi sözü ve müziği Tarkan'a ait olan "Geççek"in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını HittMüzik Prodüksiyon'un üstlendiği "Geççek"inmastering'i ise ABD'de bulunan SterlingSound'da yapıldı.

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım'ın, prodüksiyonunu Anima İstanbul'un yaptığı video klibin 4 gün süren çekimleri, İstanbul'da 20'den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Megastar yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. "Geççekgeççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek". Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki "Geççek" yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

"Geççek" video klibi, Tarkan ve YouTubeShorts'un bir süredir devam eden iş birlikteliği kapsamında 17 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de ilk kez Tarkan Youtube kanalında olacak. "Geççek" şarkısı, aynı gün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.
Tarkan: Geççek Yüzünüzde Bir Gülümsemeye Vesile Olur ve Hepimize İyi Gelir

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Anima İstanbul, Megastar, İstanbul, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tarkan: 'Geççek' Yüzünüzde Bir Gülümsemeye Vesile Olur ve Hepimize İyi Gelir - Son Dakika Magazin


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