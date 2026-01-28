Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz\'in imdadına o isim yetişti
28.01.2026 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Megastar Tarkan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği konser, müzik ziyafetinin yanı sıra kulislerde yaşanan hareketli anlarla da dikkat çekti. Geceye, Tarkan'ın ikonik şarkısı ''Ölürüm Sana'' yazılı tişörtüyle katılan ünlü oyuncu Pınar Deniz, şıklığıyla beğeni toplarken VIP girişinde kısa süreli bir aksaklık yaşadı. Deniz'e Tarkan'ın abisi yardımcı oldu ve ünlü oyuncu konser salonuna girebildi.

Megastar Tarkan, 19 Ocak'tan bu yana İstanbul'da peş peşe verdiği konserlerle gündemin zirvesinde yer alırken, her gecede çok sayıda ünlü ismi de ağırlıyor. Son konserin dikkat çeken konuklarından biri ise oyuncu Pınar Deniz oldu.

"ÖLÜRÜM SANA" TİŞÖRTÜYLE GELDİ

Arabistan'daki Joy Awards töreninde yeni imajıyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, soluğu Tarkan konserinde aldı. Ünlü oyuncu, konsere "Ölürüm Sana" yazılı tişörtle katıldı.

"Ölürüm Sana", Tarkan'ın kariyerindeki en sevilen ve ikonik şarkılarından biri olarak müzikseverlerin hafızasında özel bir yere sahip.

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

VIP GİRİŞTE BEKLENMEDİK AKSAKLIK

Ancak Pınar Deniz için gece küçük bir aksaklıkla başladı. Edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu VIP girişte yaşanan bir sorun nedeniyle bir süre içeri alınmadı ve beklemek zorunda kaldı.

ÇÖZÜM TARKAN CEPHESİNDEN GELDİ

Yaşanan duruma Tarkan cephesinden hızlı bir müdahale geldi. İddiaya göre, durumu fark eden Tarkan'ın abisi, bizzat devreye girerek sorunun çözülmesini sağladı. Böylece Pınar Deniz, konser alanına sorunsuz şekilde giriş yaptı.

Kısa süreli aksaklığın ardından Pınar Deniz'in konseri keyifle takip etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun konser tarzı ve VIP girişte yaşananlar, kulislerde gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Magazin, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 01:37:42. #7.11#
SON DAKİKA: Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.