Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz\'in imdadına o isim yetişti

Megastar Tarkan, 19 Ocak'tan bu yana İstanbul'da peş peşe verdiği konserlerle gündemin zirvesinde yer alırken, her gecede çok sayıda ünlü ismi de ağırlıyor. Son konserin dikkat çeken konuklarından biri ise oyuncu Pınar Deniz oldu.

"ÖLÜRÜM SANA" TİŞÖRTÜYLE GELDİ

Arabistan'daki Joy Awards töreninde yeni imajıyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, soluğu Tarkan konserinde aldı. Ünlü oyuncu, konsere "Ölürüm Sana" yazılı tişörtle katıldı.

"Ölürüm Sana", Tarkan'ın kariyerindeki en sevilen ve ikonik şarkılarından biri olarak müzikseverlerin hafızasında özel bir yere sahip.

VIP GİRİŞTE BEKLENMEDİK AKSAKLIK

Ancak Pınar Deniz için gece küçük bir aksaklıkla başladı. Edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu VIP girişte yaşanan bir sorun nedeniyle bir süre içeri alınmadı ve beklemek zorunda kaldı.

ÇÖZÜM TARKAN CEPHESİNDEN GELDİ

Yaşanan duruma Tarkan cephesinden hızlı bir müdahale geldi. İddiaya göre, durumu fark eden Tarkan'ın abisi, bizzat devreye girerek sorunun çözülmesini sağladı. Böylece Pınar Deniz, konser alanına sorunsuz şekilde giriş yaptı.

Kısa süreli aksaklığın ardından Pınar Deniz'in konseri keyifle takip etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun konser tarzı ve VIP girişte yaşananlar, kulislerde gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.