Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için yıllardır hiçbir projede yer almayan Ozan Güven, Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas ile geri döndü. Güven, dizide eski sevgilisiyle bir araya gelecek.
Yüsra Geyik, 2019 yılında kısa süreli birliktelik yaşadığı Ozan Güven'in başrol olduğu dizide Burak Yörük'ün oynadığı zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi Rüya karakterini hayat verecek. Güven ve Geyik'in karşı karşıya geleceği sahneler ise şimdiden merak konusu oldu.
Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimler yer alıyor.
Son Dakika › Magazin › Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak - Son Dakika
Survivor All Star'da yapılan düelloda Gizem Memiç ve Berna Canbeldek rakiplerini yenerek eleme potasından çıktı. Aysu Keskin ve Pınar Saka arasındaki eleme düellosunu Aysu Keskin kazandı ve Pınar Saka yarışmaya veda etti. Pınar Saka duygusal bir konuşma yaparak rakiplerine teşekkür etti ve yolculuğunun bittiğini belirtti.
Paris'te hayatını kaybeden protest müziğinin öncü ismi Ahmet Kaya'nın ölmeden önce verdiği konser kayıtları ilk kez yayınlandı. Sanatçının konserde okuduğu 'Sabah namazına kalktım Kozan'dan' isimli türkü büyük beğeni topladı. Hayranlarının ilk kez dinlediği türkü kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu tarafından yayınlanan kayıtlar sanatçının hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, dün bebeklerini kucağına aldı. İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi. Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.
İftar ve sahur, oruç tutanlar için günün en önemli öğünleri olduğundan, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir. İftarda hızlı bir şekilde kan şekerini dengelemek için hurma gibi kolay sindirilen bir besinle orucu açabilirsiniz. İftarınızı, hafif bir çorba veya sebzeli bir çorba ile başlayarak midenizi yavaş yavaş hazırlayabilirsiniz. Ana yemeğinizde protein, karbonhidrat ve lif içeren dengeli bir öğün tercih edin. İftar sonrasında tatlıya yönelmek isterseniz, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan kaçının. Sahurda uzun süre tok kalmanızı sağlayacak protein ve lif açısından zengin besinlere odaklanın. Susuzluğu önlemek için sahurda bol miktarda su içmeyi unutmayın. Kafein içeren içeceklerden uzak durmaya çalışın. Herkesin beslenme alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek önemlidir.
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Şevket Altuğ, 81. yaşını kutladı. Uzun süredir Datça'da yaşayan Altuğ, doğum günü kutlamasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Sevenleri tebrik mesajlarıyla Altuğ'a destek oldu.
Prenses Kate Middleton'ın 16 Ocak'ta geçirdiği, detayları hala gizli tutulan ameliyat sonrası, kraliyet hayranları ve ailesi arasında endişe artıyor. Prenses, Anneler Günü'nde üç çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Fotoğraf üzerinde düzenleme yapıldığı belirlenince tartışmalar alevlendi.
Erzurum'da iftardan sonra yediklerini sindirmek için yürüyüşe çıkan Nurten isimli kadın, sokak röportajında samimi açıklamaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Acun Ilıcalı da videoya kayıtsız kalamayarak kalp emojisi ile X hesabından paylaştı.
Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfustaki Aysel Gürsaçer adına eklenen Ökten soyadı resmi evraklarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sildiren Seda Sayan, boşanma söylentisiyle gündeme geldi. Calı yayında söylentileri yalanlayan Sayan, "Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda şiddet uyguladığı için Survivor'dan diskalifiye edilmesine neden olan Pınar'ın elendiğini gören Sema Aydemir, halay çekerek kutlama yaptı.
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift, oğullarına Hazar adını verirken ikinci kez babalık heyecanı yaşayan Ölmez, bebeğiyle kamera karşısına geçti.
Survivor All Star'ı dün akşam yayınlanan bölümünde Gizem, Aysu, Berna ve Pınar arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda hayallerine veda eden isim Pınar oldu.
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