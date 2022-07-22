Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti - Son Dakika
Üye Girişi

Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti

22.07.2022 18:17
Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum verdiği konserde yer yerinden oynadı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum verdiği konserde yer yerinden oynadı. Günay Restoran'da sahne alan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnelere geri dönmesinin ardından Bodrum'da da sahne almaya başlayan İbrahim Tatlıses, Günay Restoran'da sezonun 3'üncü sahnesini aldı. Söylediği unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla sevenlerini bir an olsun yerinde oturtturmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses söylediği duygusal parçalara ise sevenleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses'in performansı tam not aldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kıbrıs Barış Harekatı, Bodrum'da Törenle Kutlandı Kıbrıs Barış Harekatı, Bodrum'da Törenle Kutlandı Bodrumlu Sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Kanalını Yüzerek Geçecek Bodrumlu Sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Kanalını Yüzerek Geçecek
Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:34 Twitter'a Elon Musk darbesi! Kullanıcı sayısı artmasına rağmen geliri korkunç şekilde eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement