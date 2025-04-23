Taylan Meydan Ferda Karakteri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Ferda karakterine hayat veren Taylan Meydan izleyicinin iki sezondur beklediği sorulara yanıt oldu. Azem'in (Yılmaz Erdoğan) yıllar sonra kavuştuğu, kendisi gibi edebiyatçı olan oğlu Ferda ile fiziki ve mesleki benzerlikleri çok konuşuldu. Diziye yeni katılan Meydan, karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'ÇEKİMLER ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'

Yılmaz Erdoğan'la baba oğlu canlandıran Meydan, dizinin çekimlerinin çok güzel geçtiğini söyledi. Heyecanlı olduğunu ifade eden oyuncu; "Öyle olması beni çok mutlu ediyor. Yoğunluğu da seven biri olduğum için çok güzel geçiyor." şeklinde konuştu.

'HERKES İŞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR'

Oyunculukta kalıcı olmanın önemine değinen Meydan, "Alelade işlerin içinde var olmayı istemem. Oynanabilir her şeyi oynamak istiyorum" dedi. İki sezondur seyircinin merak ettiği sorulara karakteriyle yanıt veren oyuncu, İnci Taneleri ekibindeki herkesi başarılı bulduğunu söyledi. Meydan sözlerine şöyle devam etti: Herkes işini çok iyi biliyor ve çok başarılı. Hem oyuncu arkadaşlarım hem kameranın arkasındakiler, hocamız (Yılmaz Erdoğan) hepsi başarılı insanlar. Aralarında var olmak bana da başarılı hissettiriyor.

'İLK SAHNEDE SADECE BAKIŞTIK'

Hürriyet Youtube'tan Beste Sırapınar'a konuşan Meydan, Erdoğan'la ilk sahnesinde hissettiklerini şöyle anlattı; "Acaba o ne hissediyordur diye düşündüm. O da usta olduğu için bana biraz uzun uzun baktı, ben de ona baktım hemen sahne başladı. Tanışma faslını zamana yaymaya karar verdik, çünkü önce çalışmamız lazımdı. Yılmaz Erdoğan tecrübeli olduğu için oğlu gibi hissettiriyor ister istemez. Çok da destekliyor sağ olsun."

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.