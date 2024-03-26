Taylor Swift ve Travis Kelce, spor salonunu kapattı

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Taylor Swift ve Travis Kelce, spor salonu kapattı. Salonun diğer üyeleri salona girmek için saatlerce dışarıda bekledi.

Daily Mail'in aktardığına göre, "Cruel Summer" şarkıcısı ve Kansas City Chiefs'in yıldızı, Pazar günkü suşi randevularının ardından West Hollywood'daki bir zamanlar Justin Bieber'ı kovmaya çalıştığı bilinen bir yer olan popüler spor salonunu tamamen kendilerine ayırdı.Ancak, bir görgü tanığına göre, spor salonu üyeleri egzersiz yapmak için beklerken, Swift ve Kelce, ikili antrenmanlarını bitirene kadar dışarıda yaklaşık iki saat geçirdi.

Ön kapıda izin bekleyen insanların görüldüğü bir fotoğrafta, bu bekleyiş net bir şekilde görülüyor. Dogpound'un temsilcileri, Swift ve Kelce'nin bu adımıyla ilgili herhangi bir yorum yapmadılar.

34 yaşındaki Swift ve 34 yaşındaki Kelce, Bahamalar'daki ultra lüks Rosalita House'da romantik bir tatilin ardından Los Angeles'a döndüler. Bahsedilen malikanenin gece konaklama ücretinin oldukça yüksek olduğu ve altı yatak odası, hizmetli odaları, spor salonu, havuz gibi olanaklara sahip olduğu belirtiliyor.

Çiftin tatili, tatlı bir mola olarak görünüyor; sahilde güneşlenirken ve birbirlerini tutkuyla öperken görüldükleri fotoğraflar, yoğun yaşamlarından kısa bir kaçamak yaptıklarını gösteriyor gibi.

Swift'in fit görünümü ise onun meşakkatli antrenmanlarının bir sonucu gibi görünüyor. Geçmişte koşu bandında koşmak, kuvvet antrenmanları yapmak ve alkolü bırakmak gibi çeşitli egzersizlerle formunu koruduğunu belirtmişti. Aralık ayında Time dergisine verdiği röportajda, "Bu turun daha önce yaptığım her şeyden çok daha zor olduğunu biliyordum" demişti. "Sonunda ilk defa fiziksel olarak doğru şekilde hazırlandım."

Swift, günlük egzersizlerinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarını da paylaşmıştı. Ancak, hayranlarının pop yıldızının antrenmanını tamamlamak için onun diyetini denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.