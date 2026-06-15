Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Coşkulu Gece - Son Dakika
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Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Coşkulu Gece

Tekirdağ Kiraz Festivali\'nde Coşkulu Gece
15.06.2026 00:23
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Sakiler ve Demet Akalın, Tekirdağ Kiraz Festivali'nde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde sahne alan Sakiler ve Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gecesinde sahil dolgu alanında düzenlenen konser programında ilk olarak sahneye çıkan Sakiler grubu, sevilen eserlerini seslendirerek, hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı. Sakiler'in ardından sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın ise hareketli şarkıları ve sahne performansıyla festival alanındaki coşkuyu daha da artırdı. Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluştururken, sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

Festival alanında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, güvenlik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Coşkulu Gece - Son Dakika

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