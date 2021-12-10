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Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere - Son Dakika

Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere

10.12.2021 19:24

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu bildirildi..

Dumping sendromuyla mücadele veren ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye yatan Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Flash TV'de Seren Serengil'in sağlık durumu gündeme geldi.

"ORGANLARIM KÖTÜ DURUMDA"

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim. Dün gece nefes alamadım, gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aldığım serum kadar iyi hissettiriyor" dedi.

"DAMARDAN BESLENİYORMUŞ"

Bu açıklamanın ardından Flash Tv'de yer alan Al Sana Haber programında Seren Serengil'in sağlık durumu gündeme geldi. Programda; Seyhan Soylu: "Damardan besleniyormuş yediğini de hazmetmiyormuş" dedi.

Mustafa Tohma ise "Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı." dedi.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Serengil Yavaş Yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum.

DAMPİNG SENDROMU NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır. Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere
Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere
Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere

Seren Serengil, Flash Tv, Medya, İflas, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere - Son Dakika Magazin


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