Tektaşı İade Edip Etmediği Merak Konusuydu! İşte Cevabı - Son Dakika
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Tektaşı İade Edip Etmediği Merak Konusuydu! İşte Cevabı

13.03.2022 16:39
Tektaşı İade Edip Etmediği Merak Konusuydu! İşte Cevabı

Uzun bir süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık sevgilisi Meedo Alsaloussi'den ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Subaşı'nın tektaş yüzüğü iade edip etmediği merak konusu oldu. İşte detaylar…

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo Alsaloussi ile evlilik kararı aldı.

Düğün için hazırlıklara başlayan ve önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten kötü haber geldi.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZ AYIRDIK

Kızı Melisa'yı ve ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, "Yaşadığımız anlaşmazlıklardan dolayı saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.

ARABAYI GERİ İSTEDİ

Arılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü. Son model arabanın fiyatının 10-12 milyon lira arasında olduğu biliniyor.

SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Mohammed Alsalossi'nin evlilik teklif ettiği tektaşı ise geri istemediği öğrenildi.

Subaşı'nın tektaşının fiyatının 801 bin 540 TL olduğu öne sürülmüştü. Tektaş yüzüğün sahte olduğu da iddia edilmişti.

Hatta sevgililerin ilk ayrılmalarının sebebinin sahte hediyeler olduğu konuşulmuştu.

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tektaşı İade Edip Etmediği Merak Konusuydu! İşte Cevabı - Son Dakika


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