Teoman gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Şarkıcı Teoman, 24 yıl önce elinde gitarıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

"NE OLMAK İSTİYORUM BİLİYOR MUSUN?"

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayımladı.

İşte Teoman'ın yıllar önceki hali;