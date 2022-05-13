Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı

13.05.2022 18:49
Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen hakkındaki sözleri tartışılmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, "Sütyensizsiniz kızmasınlar" diyen bir takipçisine iddialı fotoğraflarını paylaşarak cevap verdi. İşte o kareler...

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, "Melis Sezen bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullanınca tepki çekti.

Eski vekile tepkiler yağarken son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Melisa Şenolsun'dan da açıklama geldi.

Melisa Şenolsun'un bir takipçisi MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar?" yorumunda bulundu.

"Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok." diyen Şenolsun, sütyensiz pozlarını paylaştı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı. Melisa Şenolsun son olarak 'Masumlar Apartmanı'nda rol aldı.

Melisa Şenolsun, güzellik algısını şöyle anlatıyor: "Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor."

Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı
Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı
Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı
Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı
Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı
Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı

YORUMLAR
500
Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen Polemiğe Dahil Oldu! Şaşırtan İtiraf... Polemiğe Dahil Oldu! Şaşırtan İtiraf...

Milliyetçi Hareket Partisi, Melisa Şenolsun, Milletvekili, Melis Sezen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tepki Olarak Sütyensiz Pozlarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement