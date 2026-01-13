Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var - Son Dakika
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
13.01.2026 20:57
Ekranların popüler dizilerinden Uzak Şehir'e sosyal medyada tepki yağıyor. Sosyal medya kullanıcıları dizide ensest ilişkilerin anlatıldığı iddiasıyla dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ekranların popüler dizilerinden Uzak Şehir, bu kez dizide yer alan hikaye ile tepkilerin odağına yerleşti.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları dizide ensest ilişkilerin anlatıldığını ifade ederek, diziye tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Karısı kardeşine aşık, çocuk amcasına baba diyor, ensest ilişkiler normalleştiriliyor, çocuklar rakı sofralarında" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dizi için ayrıca "Ya bu dizideki saçmalık, sapkınlık insanlara rol model olarak sunuluyor, bundan rahatsız oluyor insanlar", "Bu tür sahneleri olan dizilerin RÜTÜK tarafından cezalandırılması gerekir", "Küçük çocuğu rakı masasına oturtmak nedir ya" yorumları yapıldı.

TEK BİR İSTEKLERİ VAR

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları söz konusu dizinin cezalandırılmasını ve yayından kaldırılmasını talep etti.

Sosyal Medya, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Evet rakı çilingir sofraları aldı başını gidiyor 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
