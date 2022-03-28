Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

28.03.2022 11:32
Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 40. bölümü ekrana geldi. Teşkilat dizisinin 40. bölümünde; Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır.

Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
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Teşkilat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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