Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Mete Başkan'a düzenlenen suikastte parmağı olan Yıldırım dışındaki herkes cezasını bulmuştur. Yıldırım ise ortada yoktur. Onu saklandığı delikten çıkarmanın tek yolu bağlantılı olduğu kişileri avlamaktan geçmektedir.

Ekip, Yıldırım'ın finansçısı ve sağ kolu olarak bilinen adamını ele geçirmek için harekete geçer. Alınan istihbarat sonucu bir ipucu yakalayan ekip büyük bir operasyon hazırlığına girer.

Yüksek güvenlik önlemleri ile korunan, girmenin neredeyse imkansız olduğu yeni bir hedefleri vardır. Bu hedeften çıkan sonuç Serdar'ı geçmişin derin sularına atar.

Hayatıyla ilgili öğreneceği yeni gerçekler tüm bildiklerini alt üst edecektir. Serdar ve ekip için işler şimdi tamamen değişmiştir!