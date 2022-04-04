Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

04.04.2022 08:24
Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 41. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Ekip, ortadan kaybolan Yıldırım'ın peşine düşüyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Mete Başkan'a düzenlenen suikastte parmağı olan Yıldırım dışındaki herkes cezasını bulmuştur. Yıldırım ise ortada yoktur. Onu saklandığı delikten çıkarmanın tek yolu bağlantılı olduğu kişileri avlamaktan geçmektedir.

Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

Ekip, Yıldırım'ın finansçısı ve sağ kolu olarak bilinen adamını ele geçirmek için harekete geçer. Alınan istihbarat sonucu bir ipucu yakalayan ekip büyük bir operasyon hazırlığına girer.

Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

Yüksek güvenlik önlemleri ile korunan, girmenin neredeyse imkansız olduğu yeni bir hedefleri vardır. Bu hedeften çıkan sonuç Serdar'ı geçmişin derin sularına atar.

Hayatıyla ilgili öğreneceği yeni gerçekler tüm bildiklerini alt üst edecektir. Serdar ve ekip için işler şimdi tamamen değişmiştir!

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Teşkilat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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