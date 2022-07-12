Teşkilat'ı sarsan gelişme... Çağlar Ertuğrul'un, başrol olduğu diziden ayrıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Teşkilat'ı sarsan gelişme... Çağlar Ertuğrul'un, başrol olduğu diziden ayrıldığı ortaya çıktı

12.07.2022 15:08

TRT 1 ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı. Ayrılık sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Çağlar Ertuğrul'un da veda ettiği ortaya çıktı.

BAŞROL OLDUĞU DİZİDEN AYRILDI

Oyuncunun vedasının ardından Twitter'da açıklama yapan Tims&B Prodüksiyon, "'Teşkilat' dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca 'Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çağlar Ertuğrul, başrol olduğu Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrıldı

"VEDA MESAJLARIMIZIN ZAMANLAMASI KAYDI"

Ayrılık haberinin gündem olmasının ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Çağlar Ertuğrul ise bu haberi bir YouTube videosu çekerek vermek istediğini ama haberin bundan önce yayıldığını söyleyerek "Veda mesajlarımızın zamanlaması kaydı" dedi.

Çağlar Ertuğrul, başrol olduğu Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrıldı
Çağlar Ertuğrul, başrol olduğu Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrıldı
Çağlar Ertuğrul, başrol olduğu Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrıldı
Çağlar Ertuğrul, başrol olduğu Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrıldı
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Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat'ı sarsan gelişme... Çağlar Ertuğrul'un, başrol olduğu diziden ayrıldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teşkilat'ı sarsan gelişme... Çağlar Ertuğrul'un, başrol olduğu diziden ayrıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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