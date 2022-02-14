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Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı? - Son Dakika

Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?

14.02.2022 09:34
Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Teşkilat'ta dün heyecanlı sahneler yaşandı. Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin'in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır. Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.

Diğer yanda Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin'in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.

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Çağlar Ertuğrul, Teşkilat, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı? - Son Dakika
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