Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer - Son Dakika

TEŞKİLAT'TA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.