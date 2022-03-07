Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer - Son Dakika
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Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer

07.03.2022 09:17
Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer

TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ta dün heyecanlı sahneler yaşandı. Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

TEŞKİLAT'TA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer

Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Teşkilat, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer - Son Dakika


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