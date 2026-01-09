Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından "duman" savunması - Son Dakika
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından "duman" savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki\'nin avukatından "duman" savunması
09.01.2026 13:36
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin testinde saç örneği pozitif çıkmıştı. Avukatı Adem Uğur Kızıldere, kan testinin temiz olduğunu vurgulayarak, sonucun yurt dışında duman maruziyetinden kaynaklandığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu savcılık dosyasına girdi. Rapora göre Tilki'nin kan örneğinde herhangi bir maddeye rastlanmazken, saç örneğinde "esrar" ile ilişkili pozitif bulgu tespit edildi.

Soruşturma sürecinde Aleyna Tilki'nin saç ve kan örnekleri alınmış, işlemlerin ardından şarkıcı serbest bırakılmıştı. ATK raporunun dosyaya girmesinin ardından konu yeniden gündeme gelirken, Tilki'nin avukatından kamuoyuna açıklama geldi.

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

"PASİF MARUZİYET SÖZ KONUSU"

Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, yazılı açıklamasında test sonuçlarının yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen husus, herhangi bir kimyasal madde olmayıp dumanla ilişkili bir maddedir."

Kızıldere, müvekkilinin yakın zamanda esrar kullanımının serbest olduğu bir ülkede bulunduğunu hatırlatarak, sonucun aktif kullanım değil, pasif maruziyetten kaynaklandığını savunarak, "Müvekkilimin, bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz." dedi.


Son Dakika Magazin Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yenalyy yenalyy:
    duy da inanma?? 8 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    at yalanı s.. inanı ???? 6 0 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    gayet mantıklı bir mazeret. aksini düşünmek zorbalıktır 0 3 Yanıtla
  • Mithat Elgit Mithat Elgit:
    Ne cahil bir avukat dumanı saça sindi nedir yaa. 3 0 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    kanda iki gün sonra kayboluyor yalan söylüyor 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından "duman" savunması - Son Dakika
