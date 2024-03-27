Titanic filmindeki ikonik kapı 718 bin dolara satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Titanic filmindeki ikonik kapı 718 bin dolara satıldı

Titanic filmindeki ikonik kapı 718 bin dolara satıldı

Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Jack karakterinin trajik sonunu belirleyen Titanic filminin ikonik kapısı, Teksas merkezli Heritage Auctions tarafından düzenlenen bir etkinlikte 718 bin dolara satıldı.

27.03.2024 12:34  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Titanic filminde jack'ın hayatını kurtaran ikonik kapı bir müzayede de satışa çıkarıldı. 718 bin dolara satılan kapı, Harrison Ford'un Indiana Jones karakterinin kullandığı kırbaç ve Jack Nicholson'ın Cinnet filmindeki baltası gibi diğer ikonik objelerden sonra en yüksek fiyata alıcı bulan ürün oldu.

KAPI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Ayrıca, filmin final sahnesinde Kate Winslet'in giydiği şifon elbise de 125 bin dolara satıldı. Yıllar boyunca, Jack'in donarak ölmesini önleyebilecek kapıya hem Jack'in hem de Rose'un sığıp sığamayacağı tartışma konusu olmuştu. Geçen yıl, filmin 25. yıldönümünde yönetmen James Cameron'ın bilim insanları ve dublörlerden oluşan bir ekip tarafından yapılan testler sonucunda, her ikisinin de kapının üzerine sığabileceği sonucuna varılmıştı.

Titanic filmininde Rose'un hayatını kurtaran ikonik tahta kapı, 718 bin dolara satıldı

FARKLI ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI

Müzayede de alıcı bulan diğer objeler arasında Harrison Ford'un kullandığı kırbaç (525 bin dolar), Tobey Maguire'ın "Örümcek Adam 3" filmindeki siyah kostümü (125 bin dolar) ve Wayne Knight'ın "Jurassic Park" filminde dinozor embriyolarını kaçırmak için kullandığı tıraş kremi kutusu (250 bin dolar) yer alıyor.

Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Titanic filmindeki ikonik kapı 718 bin dolara satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
13:20 Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası hayatını kaybetti Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti
12:05 Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu
11:42 Özkan Uğur’un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
11:18 İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 14:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: Titanic filmindeki ikonik kapı 718 bin dolara satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement