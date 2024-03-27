Titanic filmindeki ikonik kapı 718 bin dolara satıldı

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Titanic filminde jack'ın hayatını kurtaran ikonik kapı bir müzayede de satışa çıkarıldı. 718 bin dolara satılan kapı, Harrison Ford'un Indiana Jones karakterinin kullandığı kırbaç ve Jack Nicholson'ın Cinnet filmindeki baltası gibi diğer ikonik objelerden sonra en yüksek fiyata alıcı bulan ürün oldu.

KAPI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Ayrıca, filmin final sahnesinde Kate Winslet'in giydiği şifon elbise de 125 bin dolara satıldı. Yıllar boyunca, Jack'in donarak ölmesini önleyebilecek kapıya hem Jack'in hem de Rose'un sığıp sığamayacağı tartışma konusu olmuştu. Geçen yıl, filmin 25. yıldönümünde yönetmen James Cameron'ın bilim insanları ve dublörlerden oluşan bir ekip tarafından yapılan testler sonucunda, her ikisinin de kapının üzerine sığabileceği sonucuna varılmıştı.

FARKLI ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI

Müzayede de alıcı bulan diğer objeler arasında Harrison Ford'un kullandığı kırbaç (525 bin dolar), Tobey Maguire'ın "Örümcek Adam 3" filmindeki siyah kostümü (125 bin dolar) ve Wayne Knight'ın "Jurassic Park" filminde dinozor embriyolarını kaçırmak için kullandığı tıraş kremi kutusu (250 bin dolar) yer alıyor.