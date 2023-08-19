Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi - Son Dakika

Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi

Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun\'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi
Son Güncelleme: 19.08.2023 17:06

BluTV'nin içerikleri arasında yer alan Kusursuz dizisi 2 sene önce sete çıkmaya hazırlanırken iptal edilmişti. Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşması planlanan dizi, bir kez daha iptal edildi.

BluTV'nin içerikleri arasında yer alan Kusursuz dizisi 2 sene önce sete çıkmaya hazırlanırken iptal edilmişti. Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel'in başrolü paylaşması planlanan dizi, bir kez daha iptal edildi.

KRİZLER NEDENİYLE PROJEDEN ÇEKİLDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ender Mıhlar'ın yöneteceği Kusursuz'u Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu. Ancak BluTV'nin Rusya'yla ortak yapımı olan dizisi iptal oldu. Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularla çıkan krizlerin ardından projeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi.

2 YIL ÖNCE ÇEKİLECEKTİ

Dizinin 2 yıl önce de Cem Karcı yönetmenliğinde çekilmesi gündeme gelmiş ve kadroya Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur dahil olmuş ancak sete az bir süre kala dizi rafa kaldırılmıştı.

Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı Kusursuz dizisi ikinci kez iptal edildi
Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı Kusursuz dizisi ikinci kez iptal edildi

Melisa Şenolsun, Tolga Sarıtaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi - Son Dakika
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