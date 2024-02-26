Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.
Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.
Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.
Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan'da, iki yıl boyunca "Kano" adında bir butik otel işletti.
Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Savacı, eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşmişti.
TOLGA SAVACI'NIN OYNADIĞI FİLMLER
1985: Sekreter
1985: Arzu
1985: Tapılacak Kadın
1986: Seviyorum
1986: Sıcak Yatak
1987: Işıkta Kaybolanlar/ İbret
1987: Sevgiye Hasret
1988: Kurtlar Geceyi Sever
1988: Canım
1988: Gazeteci Kız
1988: Sen ve Ben
1989: Samanyolu - Dizi
1990: Ahu Gözlüm
1990: Çiçekler Boy Verince
1990: Yalnızlar
1990: Yeşil Bir Dünya
1992: Fatih Harbiye - Dizi
1993: Barışta Savaşanlar - Dizi
1994: Sevginin Gücü - Dizi
1994: Kurtlar Sofrası
1995: Gölge Çiçeği - Dizi
1997: Sevda Rüzgarları - Dizi
1997: Yasemin - Dizi
1999: Sen Allah'ın Bir Lütfusun - Dizi
2000: Aşk Hırsızı - Dizi
2002: Berivan - Dizi
2004: En İyi Arkadaşım - Dizi
2004: Omuz Omuza - Dizi
2006: Aşkın Dansı - Sevgi Emektir
2008: Kırmızı Işık - Dizi
2009: Dersimiz: Atatürk
2010: Kızım Nerede? - Bahadır - Dizi
2014: Kurt Seyit ve Şura - Dizi
Son Dakika › Magazin › Tolga Savacı'nın Hayatı ve Kariyeri - Son Dakika
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