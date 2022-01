Tom Odell İstanbul konseri ne zaman? Tom Odell İstanbul konseri nerede yapılacak? Tom Odell İstanbul'a geliyor!

Ünlü şarkıcı Tom Odell İstanbul'da hayranlarına yeniden konser vermeyi planlıyor. 2013 senesinde 'Another Love' şarkısı ile popülerliğini kazanan ünlü şarkıcı, İstanbul'da nerede konser vereceği konuşuluyor. Daha önce İstanbul'da konser veren ünlü pop yıldızı Tom Odell, nerede konser vereceği ve konser tarihinin ne zaman olacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Tom Odell İstanbul'a geliyor. Hayranları ile buluşmaya gün sayan Odell, İstanbul konserinin nerede ve ne zaman olacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Tom Odell ne zaman İstanbul!a geleceği merak konusu oldu. Tom Odell İstanbul konseri ne zaman? Tom Odell İstanbul konseri nerede yapılacak? Tom Odell kimdir? Tom Odell İstanbul'a geliyor! Tom Odell ne zaman İstanbul'a geliyor? Detaylar haberimizdedir…

TOM ODELL İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell İstanbul'da konser vermeyi planlıyor. Hayranlarına güzel haberi veren Tom Odell İstanbul konserini ne zaman vereceği merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Tom Odell İstanbul'da hayranlarına yeniden konser vermeyi planlıyor. 2013 senesinde 'Another Love' şarkısı ile popülerliğini kazanan ünlü şarkıcı, İstanbul'da nerede konser vereceği konuşuluyor. Daha önce İstanbul'da konser veren ünlü pop yıldızı Tom Odell, nerede konser vereceği ve konser tarihinin ne zaman olacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Tom Odell İstanbul'a geliyor. Hayranları ile buluşmaya gün sayan Odell, İstanbul konserinin nerede ve ne zaman olacağı sevenleri tarafından merak ediliyor.

Pop yıldızı Tom Odell, İstanbul konserini 1 Temmuz 2022 tarihinde vermeyi planlıyor.

TOM ODELL İSTANBUL KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Tom Odell İstanbul'da hayranlarına yeniden konser vermeyi planlıyor. 2013 senesinde 'Another Love' şarkısı ile popülerliğini kazanan ünlü şarkıcı, İstanbul'da nerede konser vereceği konuşuluyor. Daha önce İstanbul'da konser veren ünlü pop yıldızı Tom Odell, nerede konser vereceği ve konser tarihinin ne zaman olacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Tom Odell İstanbul'a geliyor. Hayranları ile buluşmaya gün sayan Odell, İstanbul konserinin nerede ve ne zaman olacağı sevenleri tarafından merak ediliyor.

Pop yıldızı Tom Odell, İstanbul konserini 1 Temmuz 2022 tarihinde vermeyi planlıyor. Tom Odell İstanbul konseri 1 Temmuz 2022 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta vermeyi planlıyor.

TOM ODELL KİMDİR?

Thomas Peter Odell 24 Kasım 1990 doğumludur. İngiliz şarkıcı-söz yazarıdır. Kariyerine 2012 yılında Songs From Another Love Ep'si ile başlamıştır ve 2013 BRITs Award da Eleştirmenlerin Seçimi ödülünü almıştır. İlk stüdyo albümü olan Long Way Down'u 24 Haziran 2013'te yayınlamıştır.İkinci albümü ,Wrong Crowd,10 Haziran 2016 da satışa çıkmıştır. Odell Chichester , Batı Sussex, İngiltere'de doğmuştur. Hava yolları pilotu bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin oğludur. Bir kız kardeşi vardır. Odell çocukluğunun bir kısmını babasının işi dolayısıyla Yeni Zelanda da geçirdi.

Eğitimine Seaford College da başladı. Piyano öğrenmeye 7.sınıfta başladı, kendi şarkılarını yazmaya ise on üç yaşında başladı. On sekiz yaşına geldiğinde, Odell York Üniversitesi'ne gitme planlarını bir kenara bıraktı ve Liverpool'da bir müzik üniversitesi kazanmak için çalışmaya başladı.

Bazen büyük annesinin arabasıyla, Londra'da sahne alır ve müzik okullarına reklam verirdi. Brighton Institute of Modern Music de okumaya başladı. 2010 yılında Londra'ya gitmeden önce Tom and The Tides adında bir grup kurdu.Tom and The Tides "Spider" adında ilk şarkısını Brighton Institute of Modern Music okulunun öğrenci albümü için kaydetti. Ancak, kariyerine solo devam etmek istedi "insanlara güvenmiyordu".