Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok - Son Dakika

Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok

Son Güncelleme: 05.09.2023 09:06

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kazada ölümden dönen Ezgü, bir video yayınlayarak "Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim" dedi.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası Ezgü, "Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum" açıklamasını yaptı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında yaşandı. Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.

"İYİYİZ, İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi. Ezgü, "Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum" dedi. Oyuncu, videosunu da "Sevgili dostlarım çok arama var cevap veremiyorum. Çok ciddi bir kaza geçirdik ama ailece iyiyiz. Kaygı ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Yolda yardımcı olan, yangın cihazlarını veren duyarlı vatandaşlarımız, anında gelen trafik ekibi, itfaiye, ambulans için müteşekkiriz" notuyla yayınladı.

Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok
Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok
Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok
Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok
Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında ölümden dönen Sümer Ezgü: İyiyiz sorun yok - Son Dakika
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