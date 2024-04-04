Cem Yılmaz\'ın trafikteki hayranıyla diyaloğu viral oldu

Özel hayatı, paylaşımları ve arabalara olan düşkünlüğüyle adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın trafikte karşılaştığı hayranıyla diyaloğu dikkat çekti.
Yakın zaman önce EYT'den emekli olan Cem Yılmaz, siyah aracıyla trafikte bir hayranıyla karşılaştı. Camı açık şekilde ilerleyen komedyen hayranının "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna sessiz kalamadı. Videolarla viral olan soruya karşılıksız kalmayan Yılmaz, gülerek "Ne iş olsa yaparım" cevabını verdi. Cem Yılmaz'ın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Arabalara olan düşkünlüğüyle tanınan Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili bulunuyor.
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Yasak Elma dizisindeki rolüyle tanınan Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Çiftin kızları Mina İpek, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Galatasaray Basketbol hesabından yapılan paylaşımla Tuncer Ailesi tebrik edildi.
Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok siyasetçi ve sanatçı katıldı. İnanoğlu'nun eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Tören öncesinde sanatçılar ve yakınları, İnanoğlu'nun sinemaya olan katkılarını ve kişiliğini anlattı. Cenaze namazının ardından İnanoğlu'nun naaşı aile mezarlığına defnedildi.
Oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Burhaniye Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Zafer Algöz'ün yanı sıra birçok sanatçı ve dostu katıldı.
Amerikalı talk şov ve radyo sunucusu Andy Cohen, Prenses Kate'in sağlık durumu ve Prens William'ın ilişkisi hakkında yaptığı spekülasyonlar nedeniyle özür diledi. Cohen, Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında konuştuğu radyo programının yayından kaldırıldığını ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. Cohen'in özrü, Prenses Kate'in kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladığı birkaç hafta sonrasına denk geldi.
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak göreve başladı. Denizli, mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve görevi önceki başkandan teslim aldı. Denizli, turizmdeki öneme dikkat çekerek 15 Haziran'a kadar yaz sezonuna hazırlanacaklarını ve altyapı çalışmalarını planladıklarını belirtti.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İddianamede, çeşitli suçlardan 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilirken sanıkların avukatının tutukluluklara itirazı reddedildi.
Cem Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık sorunları yaşadığını ve konserlerini ertelemeyeceğini duyurdu. Sanatçı, destek alarak konserlerini gerçekleştireceğini belirtirken, performansının etkilenebileceğini ve anlayış beklediğini ifade etti.
Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu, 88 yaşında hayata veda etti. İnanoğlu için düzenlenen ilk tören TİM Show Center'da gerçekleşti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy ve birçok ünlü isim katıldı. İnanoğlu, öğle namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
Sıradan bir aldatma hikayesinin işlendiği Esra Erol'un programında olayın kahramanlarından dadı Meryem'in 8 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğünün ve bu sebeple 9 yıl hapis yattığının ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı.
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