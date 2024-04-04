Cem Yılmaz'ın trafikteki hayranıyla diyaloğu viral oldu - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın trafikteki hayranıyla diyaloğu viral oldu

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın trafikte karşılaştığı hayranıyla yaptığı konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz, hayranının 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?' sorusuna 'Ne iş olsa yaparım' cevabını verdi. Cem Yılmaz'ın arabalara olan düşkünlüğü de biliniyor ve toplamda 11 otomobili bulunuyor.

04.04.2024 15:22  Güncelleme: 15:28
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Özel hayatı, paylaşımları ve arabalara olan düşkünlüğüyle adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın trafikte karşılaştığı hayranıyla diyaloğu dikkat çekti.

Yakın zaman önce EYT'den emekli olan Cem Yılmaz, siyah aracıyla trafikte bir hayranıyla karşılaştı. Camı açık şekilde ilerleyen komedyen hayranının "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna sessiz kalamadı. Videolarla viral olan soruya karşılıksız kalmayan Yılmaz, gülerek "Ne iş olsa yaparım" cevabını verdi. Cem Yılmaz'ın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arabalara olan düşkünlüğüyle tanınan Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili bulunuyor.

Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz' sorusuna sessiz kalamadı
Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz' sorusuna sessiz kalamadı
Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz' sorusuna sessiz kalamadı
Cem Yılmaz\'ın trafikteki hayranıyla diyaloğu viral oldu

Cem Yılmaz, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın trafikteki hayranıyla diyaloğu viral oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın trafikteki hayranıyla diyaloğu viral oldu - Son Dakika
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